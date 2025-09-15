“Summer & Friend 2025”, musica e comunità nell’estate di Montepaone

Grande partecipazione in Piazza San Francesco di Paola a Montepaone Lido per l’edizione 2025 di “Montepaone Summer & Friend”, la festa di fine estate che ha unito spettacolo, musica, sapori e sport in un’unica serata.

Sul palco si sono esibiti Tonino Pironaci ed il suo umorismo coinvolgente, Master Jay DJ con i successi disco anni ’80/’90 e lo showman Luca Leone. Madrina della serata è stata Miss Calabria Claudia Celi, che ha arricchito con la sua presenza l’evento. Numeroso anche il pubblico che ha apprezzato gli stand enogastronomici e la birra artigianale locale.

La manifestazione ha offerto inoltre un momento dedicato allo sport, con la presentazione ufficiale della squadra del Real Montepaone, che disputerà il campionato di calcio 2025/2026.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore e presidente dell’associazione “Finché Palco Non Ci Separi”, Antonio Cerra: «Il successo di questa edizione conferma la forza della nostra comunità. Siamo felici di aver realizzato una serata che ha unito musica, spettacolo, enogastronomia e sport, offrendo a Montepaone una festa che appartiene a tutti».

Il Sindaco di Montepaone, Mario Migliarese, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e rappresentano occasioni di incontro fondamentali per la nostra comunità. Ringrazio l’associazione, la Pro Loco e i commercianti locali che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione».

L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Finché Palco Non Ci Separi”, con la collaborazione della Pro Loco Mons Pavonis e il patrocinio del Comune di Montepaone.