Cortale (Cz), vigili del fuoco salvano gatto intrappolato

Tra le pagine del diario dell’estate ci sono storie che accarezzano il cuore. Una proviene da Cortale, in provincia di Catanzaro. In questo piccolo Comune un grazioso gattino è stato tratto in salvo, dopo giorni di agonia, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco della sezione staccata A 7 di Lamezia Terme. Difficile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, poiché l’unico testimone, il povero micino, dopo allarmanti miagolii, ha rilasciato soltanto fusa d’affetto ai valorosi soccorritori.

L’incauto gattino si è trovato intrappolato in una presa d’aria all’interno di una casa, tra l’altro l’abitazione risultava chiusa, in quanto il proprietario vive fuori. L’episodio ha messo in agitazione tutta la comunità di Cortale Inferiore che, richiamata dal miagolio disperato del gattino, con apprensione, ha prima individuato la collocazione del piccolo animale e poi ha provveduto a contattare i Vigili del Fuoco. La squadra del 115 è intervenuta prontamente sul posto e, con l’assenso del proprietario dell’abitazione, ha praticato un foro in cucina per raggiungere la presa d’aria e liberare il gattino. Ovviamente gli abitanti del borgo hanno assistito alle operazioni dei vigili che si sono svolte fino a tarda serata e sono andate a buon fine.