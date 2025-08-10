Bosco: “Apprezzamento per l’iniziativa AMC contro il genocidio in Palestina, in linea con gli atti approvati dal Comune di Catanzaro”

Il Presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa intrapresa da AMC S.p.A., società partecipata del Comune, che ha deciso di far circolare i propri autobus con la scritta “STOP GENOCIDIO”.

«Ringrazio e mi complimento con la dirigenza e il personale di AMC – dichiara Bosco – per aver voluto lanciare un messaggio così chiaro e forte, che richiama tutti al rispetto della vita e dei diritti umani. Questa scelta è perfettamente in linea con quanto deliberato dal Consiglio comunale e dalla Giunta di Catanzaro, che si sono già espressi in maniera netta contro il genocidio in Palestina e a favore di ogni sforzo diplomatico per il cessate il fuoco e la pace.»

Bosco sottolinea come l’iniziativa di AMC rappresenti «un gesto concreto di testimonianza civile che, attraverso un mezzo di uso quotidiano come il trasporto pubblico, contribuisce a mantenere viva l’attenzione su una tragedia umanitaria che riguarda tutti»