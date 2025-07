Pensioni, l’Inca Cgil Catanzaro scopre arretrati e diritti negati: “Verificate le vostre posizioni”

Due storie emblematiche, due lieti finali resi possibili grazie al lavoro di verifica portato avanti dal patronato Inca Cgil di Catanzaro, che nel corso di quest’anno ha avviato una campagna a tappeto sulle posizioni assicurative.

«Da questa campagna massiccia di verifica – spiega Luigi Vitale, direttore dell’Inca Cgil Catanzaro – sono scaturite delle piacevoli sorprese». Come nel caso di una signora di Santa Caterina dello Ionio, che a 70 anni ancora non percepiva la pensione di vecchiaia. «Ovunque si era recata la risposta era sempre la stessa: non ha i 20 anni di contributi. La stessa, a quel punto, si è rivolta alla Camera del Lavoro di Guardavalle e grazie alle deroghe oggi la nostra iscritta ha percepito la pensione di vecchiaia con decorrenza 01/03/2022».

Ancora più eclatante un altro caso, registrato presso la Camera del Lavoro di Sellia Marina: «Qui addirittura la nostra pensionata aveva diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 01/10/2005 e siamo riusciti a fargli ottenere ben 40.000 euro di arretrati».

Da qui l’invito di Vitale: «L’Inca Cgil invita ad una verifica delle posizioni assicurative, le piacevoli sorprese potrebbero essere dietro l’angolo».