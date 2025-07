Un nuovo playground per lo sport in via Fares grazie al progetto nazionale “Sport Illumina” / Intervento finanziato con 200mila euro in accordo tra Comune di Catanzaro e Sport e Salute / Gli assessori Squillace e Battaglia: “Sarà riqualificato e restituito alla città uno spazio di aggregazione accessibile e sicuro”

A Catanzaro vedrà la luce un nuovo playground per lo sport in via Fares che contribuirà a riqualificare un pezzo di città e a restituire ai quartieri uno spazio di socialità. Il Comune di Catanzaro ha firmato la convenzione con Sport e Salute S.p.A. per la realizzazione dell’intervento finanziato con 200mila euro nell’ambito del Progetto “Sport Illumina” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport. La Città Capoluogo è risultata tra gli enti in graduatoria relativamente all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni con l’obiettivo di realizzare spazi modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

La mission di “Sport Illumina” è restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Oltre alla pavimentazione sportiva e agli arredi, l’area individuata dal Comune di Catanzaro sarà dotata di illuminazione, predisposizione per videosorveglianza e defibrillatori, accessibilità garantita alle persone con disabilità, e identità visiva uniforme e colorata che renderà riconoscibile l’intervento come parte di un progetto nazionale condiviso.

Nello specifico, Sport e Salute svolgerà le funzioni di soggetto attuatore e stazione appaltante al fine di garantire tutti i servizi tecnico – amministrativi legati all’intervento e assumerà la gestione dell’impianto per la durata concordata di sei anni. Gli adempimenti per la partecipazione al bando sono stati seguiti dal settore Grandi opere diretto da Giovanni Laganà. “C’è grande soddisfazione per un’operazione che consentirà di costruire un nuovo spazio pubblico attrezzato per lo sport”, commentano gli assessori ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, e allo Sport, Antonio Battaglia. “Un investimento che si inserisce nell’ottica del rilancio e della valorizzazione dei luoghi di socialità nei quartieri, portata avanti dall’amministrazione Fiorita, promuovendo al contempo i valori della partecipazione e della promozione della salute”.