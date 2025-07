Catanzaro, Veraldi: “Aterp intervenga su emergenza sversamento fognario in zona viale Isonzo”

“C’è un problema che rischia di diventare molto serio che riguarda un presunto sversamento fognario in un tratto stradale in zona viale Isonzo”. Lo segnala il consigliere comunale Stefano Veraldi. “La problematica era a conoscenza già da tempo delle autorità preposte, dopo numerosi solleciti, e proprio ieri il settore gestione del territorio del Comune ha avuto modo di constatare che la competenza per l’intervento spetta all’Aterp. A questo punto, rimbalzo la richiesta di attenzionare l’emergenza all’ente regionale, affinché questa situazione possa essere affrontata al più presto. Con il forte caldo dei giorni estivi, il rischio che le criticità dal punto di vista igienico-sanitarie possano diventare intollerabili è dietro l’angolo. Non si possono fare spallucce davanti a disagi che toccano da vicino i residenti e che creano un danno anche all’immagine e al decoro della città”.