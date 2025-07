Festival degli Aquiloni. Palaia: “Iniziativa coerente con il contrasto al disagio attraverso l’inclusione. La Lega sembra aver smarrito persino il senso del ridicolo”

Nota della consigliera comunale, Daniela Palaia

A Catanzaro, la “Lega Salvini Premier” sembra aver smarrito persino il senso del ridicolo. Dimostra di disconoscere le finalità dei fondi utilizzati per finanziare il Festival degli Aquiloni e vaneggia addirittura un loro presunto uso improprio. Ma si può essere così miopi, fino a sconfinare nella mala fede, pur di gettare discredito sugli avversari? Evidentemente, nel caso dei leghisti, sì.

Con una nota a dir poco bislacca, la “Lega Salvini Premier” chiede le dimissioni dell’assessore Belcaro, perché avrebbe osato trattare il tema del bullismo con una manifestazione “frivola”. Ebbene, informo i leghisti nostrani che il progetto del festival rientra nelle azioni di contrasto al bullismo esattamente richieste dalle finalità della misura finanziaria utilizzata. Non si spiegherebbero altrimenti la condivisione e l’apprezzamento esplicito, manifestati da Istituzioni diverse dal Comune e titolari di funzioni precise sul contrasto al fenomeno. Istituzioni che, ovviamente, hanno ben compreso che il festival restituisce il senso vero del contrasto al disagio sociale declinato attraverso l’inclusione e non solo la repressione più spinta.

Dovremmo essere tutti d’accordo sulla importanza del coinvolgimento di bambini e ragazzi in attività di gioco e di riflessione così costruiti. Il fondo Giustizia da cui sono state attinte le risorse per finanziare il progetto, va proprio in questa direzione.

Ebbene, proprio sui temi del malessere e del disagio giovanile, ciclicamente anche i leghisti lanciano allarmi, che tuttavia non possono che tradursi in sterili invettive, demagogiche e prive di contenuto. Invettive che l’opinione pubblica puntualmente boccia e lo fa con ancor più clamorosamente quando le iniziative che disturbano i seguaci di Salvini coinvolgono gioiosamente, come in questo caso, i più piccoli e tutti quelli che più di altri hanno bisogno di attenzione e cura.