L’Avis Comunale di Gizzeria all’Oratorio Estivo della Parrocchia – Una Giornata di Giochi, Dono e Collaborazione

Una giornata speciale ha animato il piazzale della sede Avis Comunale di Gizzeria, dove si è svolta un’entusiasmante tappa dell’oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia di San Giovanni Battista. L’evento, svoltosi il 16 luglio, ha visto la partecipazione attiva dei volontari dell’Avis, che per un’intera giornata hanno intrattenuto i bambini ed i ragazzi del paese con una serie attività ludico-educative.

La collaborazione tra Avis e parrocchia ha dato vita a un’iniziativa dal forte valore educativo e sociale: i volontari hanno organizzato una serie di giochi a squadre mirati a trasmettere in modo semplice e coinvolgente i valori fondamentali dell’associazione, come la donazione, l’altruismo e la collaborazione.

Il piazzale si è trasformato in uno spazio di condivisione, dove attraverso percorsi, prove di gruppo e attività dinamiche, i giovani partecipanti hanno potuto riflettere sull’importanza di donare il proprio tempo, le proprie energie e, un giorno, anche il sangue per il bene degli altri. Ogni gioco è stato ideato messo in pratica con un significato simbolico, favorendo la cooperazione e la consapevolezza del valore del dono.

Il momento conclusivo della giornata è stato tra i più emozionanti: i ragazzi, divisi in squadre, hanno realizzato un grande manifesto collettivo. Utilizzando disegni, frasi e colori, hanno espresso il loro pensiero su cosa significhi aiutare gli altri e contribuire al bene comune. I più piccoli, in particolare, si sono distinti per la spontaneità e la creatività con cui hanno rappresentato concetti profondi come la generosità e la solidarietà.

«Questa giornata è stata un’esperienza straordinaria, sia per i ragazzi che per noi volontari – ha dichiarato il presidente dell’Avis Comunale di Gizzeria Luca Mastroianni–. È fondamentale parlare ai giovani di valori come l’altruismo e la donazione, e farlo attraverso il gioco è uno dei modi più efficaci per trasmettere un messaggio che resta».

Anche Padre Elcio, parroco della comunità di San Giovanni Battista, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: «L’oratorio non è solo svago, ma anche educazione alla vita e alla solidarietà. Ringraziamo l’Avis per averci aiutato a vivere una giornata intensa e significativa».

L’evento del 16 luglio rappresenta un importante esempio di collaborazione tra realtà associative e religiose del territorio, unite dall’obiettivo comune di educare i più giovani a diventare cittadini responsabili, pronti a mettersi al servizio degli altri. Una giornata che resterà impressa nella memoria e nei cuori dei partecipanti.