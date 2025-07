Gal “Serre Calabresi”: Fattorie sociali per l’inclusività delle persone disabili e fragili e per lo sviluppo dei territori locali

Rafforzare il legame tra agricoltura, coesione sociale e salute pubblica, generando impatti positivi su scala sociale, ambientale ed economica e promuovendo la costruzione di reti territoriali stabili, fondate sulla cura, l’autonomia e la rigenerazione del capitale umano e relazionale, è questo uno dei principali obiettivi del progetto di cooperazione interterritoriale “FaSD – Fattorie sociali e didattiche per la disabilità. La forza della fragilità per lo sviluppo dei territori locali”.

Per l’attuazione di questo progetto il Gal “Serre Calabresi”, insieme ad altri Gruppi di Azione locale della Regione Calabria, è beneficiario di un contributo nell’ambito della misura 19.3 del Psr Calabria 2014–2022.

Il progetto “FaSD” intende promuovere l’inclusione sociale, relazionale e comunitaria, facendo dell’agricoltura sociale una leva strategica per l’attivazione di servizi di prossimità in aree interne e marginali. Le azioni previste, rivolte prioritariamente a persone con disabilità, disagio psichico o in condizione di vulnerabilità socioeconomica, coinvolgono, infatti, in modo attivo anche famiglie, operatori socio-sanitari, imprese agricole, enti locali, terzo settore e comunità locali.

Il progetto, che si compone di varie fasi, è realizzato con regia diretta del Gal, che cura il coordinamento tecnico-organizzativo delle attività comuni e locali, operando in stretta collaborazione con le fattorie sociali e/o didattiche e altri partner territoriali.

«“FaSd” – ha dischiarato Carolina Scicchitano, direttore del Gal “Serre Calabresi” – si fonda sui principi della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e dell’innovazione. Prevede la realizzazione di eventi esperienziali, laboratori, incontri pubblici e attività formative, al fine di promuovere una nuova cultura del prendersi cura, basata sulla relazione, sul lavoro agricolo e sulla prossimità. In questo contesto le aziende agricole vanno verso la multifunzionalità e diversificazione, estendendo la loro funzione oltre la produzione di beni primari e dando vita ad esternalità positive con effetti diretti e indiretti sul territorio di appartenenza.

Elemento centrale del progetto sarà la costituzione di una rete sociale territoriale, composta da enti pubblici, imprese agricole, realtà del terzo settore e istituzioni socio-sanitarie, con l’obiettivo di promuovere modelli collaborativi e innovativi di welfare rurale. A primi partner si auspica che se ne uniscano man mano altri, per la creazione di una rete diffusa e funzionale alle esigenze del territorio, per dare attraverso nuovi modelli risposte in termini di servizi socio-sanitari».

Un primo incontro, che sarà utile a illustrare ad una platea più ampia possibile le caratteristiche e finalità del progetto, si terrà il 26 luglio, in collaborazione con Oikos – Centro per lo Sviluppo Umano Integrale dei giovani, in Via Scylletion, snc, a Roccelletta di Borgia (Cz).

Di seguito il programma.

Generare legami per rigenerare la terra

Unisciti a noi per seminare, nutrire e far crescere piante, idee e relazioni

Ore 9:30 – 12:30

Ecosistemi naturali ed ecosistemi umani: impariamo dalla permacultura

Saluti

Marziale Battaglia – Presidente Gal “Serre Calabresi”

Introduce

Carolina Scicchitano – Direttore Gal “Serre Calabresi”

Il progetto “FaSD – Fattorie Sociali per la Disabilità. La forza della fragilità per lo sviluppo dei territori locali”

Interventi

Ilaria Bisantis – Project manager e Coordinatrice Centro Oikos

Mattia Nigro – Imprenditore agricolo “La Rosamarina”.

Ore 12:30 – 14:30

Pausa pranzo

Ore 14:30 – 18:00

Laboratorio di co-creazione dell’Orto-Giardino Laudato Si’ del Centro Oikos: insieme verso una Ecologia integrale

L’evento è accreditato ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013, per la formazione professionale continua dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro.