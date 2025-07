San Vitaliano a Catanzaro, Costantino: “Nella partecipazione della gente, tanta voglia di futuro”

“I festeggiamenti in onore di San Vitaliano, un successo senza precedenti. Catanzaro ha saputo ritrovare se stessa, una sua tradizione antica che sembrava assottigliata fino a qualche anno fa, la voglia di fare e sentirsi comunità con gioia e leggerezza. L’Amministrazione comunale ce l’ha messa tutta perché ciò avvenisse, allestendo un cartellone variegato che tenesse insieme preferenze e gusti differenti. Le cronache e le immagini di questi giorni, quello che ciascuno ha potuto vedere dal vivo, ci dimostrano che abbiamo colto nel segno.

La nostra festa patronale edizione 2025 è per noi un ulteriore incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa e che ha un obiettivo preciso: restituire all’esterno l’immagine di una città tutt’altro che ripiegata su se stessa; una città dinamica, in grado di costruire un’offerta ad ampio spettro, dove gli eventi autenticamente popolari convivono con quelli di natura più ricercata, ciascuno con la propria rilevanza e il proprio spazio ma tutti in un quadro coerente di promozione del territorio che, in quanto tale, si offre e offre all’esterno la propria immagine.

Certo, oggi raccogliamo i frutti immediati di una festa patronale ben pensata ed altrettanto bene organizzata, ma sappiamo che gli obiettivi restano di medio e lungo periodo. Altri step seguiranno e saranno tappe di un percorso cui via via aggiungeremo nuovi tasselli, sapendo di poter contare da qui a breve anche su servizi adeguati all’obiettivo, dal portale turistico agli investimenti in promozione. Sappiamo che “La città dove tutto si incontra” non è solo uno slogan ma è la costruzione concreta di una identità cittadina percepibile all’esterno e al tempo stesso attrattiva.

Oggi, dunque, siamo soddisfatti e lo siamo soprattutto perché la partecipazione della gente, i catanzaresi che si sono riappropriati della “loro” festa, le tante persone dall’hinterland venute in città, ci fanno sentire intorno quel clima di fiducia che ci spinge a impegnarci ancora di più per una Catanzaro che ha una gran voglia di futuro”.

Così, in una nota, l’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Vincenzo Costantino.