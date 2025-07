Presentato il progetto di riqualificazione dello Stadio Ceravolo di Catanzaro firmato da Sportium: l’intervento sarà articolato in due macro-fasi

Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International specializzata nell’ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, firma il progetto per la riqualificazione dello Stadio Ceravolo di Catanzaro.

Dopo aver presentato lo studio di fattibilità, con l’obiettivo di identificare le principali migliorie da apportare al “Ceravolo” all’interno di un più ampio programma di valorizzazione del quartiere elaborato a scala masterplan, Sportium ha concepito il progetto di riqualificazione con un intervento articolato in due macro-fasi.

L’operazione mira a trasformare lo Stadio in una struttura all’avanguardia, capace di ospitare eventi di alto livello, in conformità con le normative statali e sportive delle principali realtà come CONI, UEFA e FIGC.

“Abbiamo lavorato per immaginare un rinnovamento complessivo del Ceravolo, per restituire alla Città una struttura all’avanguardia, funzionale e accogliente. Il nostro obiettivo come progettisti, che lavorano in sinergia grazie alla galassia di competenze verticali e complementari del Gruppo Progetto CMR International, è contribuire a creare la visione di un intervento che porterà valore al quartiere, nel segno della passione per lo sport come positivo vettore di aggregazione sociale” dichiara Massimo Roj, Architetto e Presidente di Sportium.

La prima fase del progetto di riqualificazione prevede la demolizione e ricostruzione della Curva Ovest, settore tradizionalmente dedicato ai tifosi locali e fulcro del tifo organizzato. La nuova Curva Ovest, totalmente ripensata per offrire un’esperienza immersiva, sarà avvicinata il più possibile al campo da gioco garantendo una visuale privilegiata e un coinvolgimento emotivo senza precedenti. L’aspetto sarà quello di un blocco compatto e unitario, libero da interruzioni visive come i corselli, per favorire un colpo d’occhio imponente e un tifo coeso. La capienza sarà aumentata fino a 4.700 posti a sedere.

Inoltre, un accesso dedicato ai mezzi agevolerà la gestione degli eventi, mentre al di sotto della struttura troveranno spazio tutti i servizi fondamentali: servizi igienici dimensionati secondo gli standard UEFA, aree Food & Beverage e primo soccorso.

La facciata sarà valorizzata esteticamente grazie a un involucro accattivante: un basamento solido in pannelli sandwich si combinerà con una parte superiore in materiale tessile, conferendo alla curva un’immagine raffinata, moderna e in armonia con il contesto urbano di Catanzaro.

L’intervento principale della seconda fase sarà il rifacimento della copertura della Tribuna Nord: operazione indispensabile per risolvere la presenza attuale di pilastri che ostacolano la visuale agli spettatori. L’obiettivo è una struttura più efficiente, moderna e snella nella sua forma. La nuova copertura sarà realizzata in carpenteria metallica, rivestita esternamente per proteggere dalle intemperie e priva di elementi verticali che interrompono la visuale. La struttura portante sarà infatti posizionata all’esterno della tribuna, garantendo una vista libera.

I pilastri della copertura sono progettati per agevolare una futura costruzione di skybox con vista campo, che potranno essere sorretti dalla medesima struttura. La copertura sarà inoltre estesa fino al primo gradone della tribuna, a ridosso del campo da gioco, ampliando la superficie coperta e offrendo un maggior riparo agli spettatori.

In un’ottica di sostenibilità e innovazione, una porzione dell’estradosso della copertura ospiterà un impianto fotovoltaico, contribuendo all’ottimizzazione del consumo energetico dell’intero stadio. Inoltre, l’illuminazione integrativa per il campo da gioco, recentemente installata all’intradosso della vecchia copertura, verrà recuperata e riposizionata, assicurando il rispetto dei requisiti illuminotecnici per la pratica sportiva e le riprese televisive, secondo gli standard della Lega di Serie B.

Tutti gli interventi sono stati progettati da Sportium in ottica di possibili ulteriori implementazioni dello Stadio Ceravolo in modo tale da poter arrivare al completo rifacimento dell’impianto sportivo esistente in modo omogeneo ed unitario.