Completata e pienamente funzionale la rotatoria su via Lucrezia della Valle. Carpino: “Finalmente realizzato un intervento atteso da anni

“È stata completata ed è pienamente agibile la nuova rotatoria di via Lucrezia della Valle all’intersezione con Via della Stazione”. Ne dà notizia in una nota il consigliere comunale, Alberto Carpino.

“Questo intervento – aggiunge – era atteso da anni. Con la sua realizzazione abbiamo finalmente messo in sicurezza un nodo critico per la viabilità cittadina. È un’opera tanto semplice quanto fondamentale, che migliora la circolazione e riduce i rischi per automobilisti e pedoni. L’intervento costituisce un altro importante obiettivo centrato dalla nostra Amministrazione, che continua a lavorare con serietà e visione per rendere Catanzaro una città più moderna, sicura e vivibile. È un risultato che testimonia la capacità di tradurre le parole in fatti. Un ringraziamento – scrive ancora Carpino – va pertanto al nostro sindaco, Nicola Fiorita e all’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, che si è adoperato per instaurare una proficua sinergia con Anas perché la rotatoria venisse inserita nel programma dei lavori e li ha seguiti passo dopo passo. L’intervento ha previsto non solo la realizzazione della rotatoria ma anche le opere complementari di messa in sicurezza, segnaletica e adeguamento della viabilità circostante, restituendo al quartiere un’area funzionale e pienamente integrata nel sistema della mobilità urbana. L’Amministrazione comunale – conclude il consigliere – ribadisce la volontà di proseguire su questa linea, portando avanti gli interventi previsti per rafforzare la rete infrastrutturale, migliorare i collegamenti tra i quartieri e garantire una mobilità sempre più efficiente e sostenibile per tutti i cittadini”.