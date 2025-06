Localizzazione nuovo ospedale di Catanzaro, Longo (Lega): “Scelta da fare nell’esclusivo interesse dei pazienti”

La salute prima di tutto. Da decenni si parlava della fusione fra Pugliese-Ciaccio e Mater Domini e solo grazie alla determinazione dell’attuale governo regionale è nata due anni fa l’azienda unica. Con la creazione della ‘Dulbecco’ finalmente sono stati sbloccati i fondi del nuovo ospedale di Catanzaro, altro argomento ultradecennale. Non sempre oggetto di discussioni razionali e concrete. Per evitare l’ennesimo dibattito autolesionista che a tutto porta meno che all’avvio delle procedure per consentire al Capoluogo di ospitare moderni presidi ospedalieri e dotati di strumentazioni tecnologicamente avanzate, è bene essere chiari. L’ubicazione del nuovo ospedale non può essere influenzata da interessi economici particolari o da gelosie di singoli quartieri, ma deve essere tecnicamente ineccepibile ed efficiente nell’impiego delle risorse pubbliche. Dunque, non può che prescindere da due cardini. Il nuovo Hub di Catanzaro deve essere pensato come la migliore soluzione possibile per i malati e strategica per ribadire la centralità del Capoluogo nel sistema sanitario regionale. Il tutto, ovviamente, non esclude la riqualificazione dei presidi esistenti, magari con l’attivazione di servizi sanitari aggiuntivi a beneficio del territorio. Diverse concezioni, al di fuori di queste, possono serenamente essere considerate come il frutto di tattiche sterili e strumentali, se non di tutela di interessi di bottega. Siamo di fronte all’occasione di imbastire un dibattito pubblico all’insegna della maturità e del pragmatismo. Per questo sarebbe bene che alcune forze politiche abbandonino logiche campanilistiche che, per paradosso, produrrebbero l’effetto contrario, ossia rinviare sine die o, addirittura, archiviare definitivamente il sogno della realizzazione del nuovo ospedale. Ma forse, in fondo, vogliono questo perché in realtà sono complici del declino del Capoluogo di Regione. Noi, invece, badiamo al bene della sanità pubblica e di Catanzaro.

Così in una nota il commissario cittadino della Lega Catanzaro Franco Longo