Il Nastro Rosa Tour torna a Catanzaro: domani al via tre giorni di regate, food, sport e cultura del mare

Per il secondo anno consecutivo, Catanzaro è pronta ad accogliere il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela che dal 16 al 18 giugno animerà il quartiere marinaro con un ricco calendario di eventi gratuiti e aperti a tutti.

L’iniziativa, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events, con il supporto dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, porterà in città le eccellenze della vela italiana e numerose attività per famiglie, appassionati e curiosi.

Per tre giorni consecutivi, l’area del porto si trasformerà in un villaggio esperienziale, tra regate, laboratori per bambini, degustazioni enogastronomiche, musica e talk tematici che mettono al centro il mare come risorsa identitaria, culturale e turistica per Catanzaro.

In programma le regate delle classi Inshore, Waszp e Wing, che offriranno spettacolo sul mare antistante la città.

Il programma si aprirà ufficialmente lunedì 16 giugno alle ore 10:00 con l’inaugurazione del villaggio e le prime competizioni in mare. Nel pomeriggio, alle 19:00, la presentazione del volume “Diario di Bordo 2024” precederà il DJ set serale con il live di Pazz. Tra le attività permanenti: workshop sportivi (surf, windsurf, diving, pesca sportiva e vela), Open Day della Federazione Italiana Vela e dimostrazioni della campionessa italiana di Kiteboard, Alice Ruggiu.

Il 17 giugno spazio al confronto e alla valorizzazione del territorio con i talk delle ore 17:30 e 18:30 sul riconoscimento della Bandiera Blu e sul progetto “Nei luoghi di Cassiodoro”. A seguire, la cerimonia ufficiale della Bandiera Blu alle 20:00, accompagnata da degustazioni di prodotti locali curati da Arsac, il trenino del mare di AMC e il DJ set serale con Classic Mode.

I due talk. Alle 17,30: Bandiera Blu, Catanzaro il mare è per tutti: turismo inclusivo, occasione di crescita ed economica; Alle18.30:Nei luoghi di Cassiodoro: progetto per la valorizzazione turistica culturale del Golfo di Squillace.

Il programma si chiuderà martedì 18 giugno con laboratori per bambini promossi da Giunti Editore e con la cerimonia di premiazione delle tappe precedenti alle ore 19:00, dopo una giornata ancora una volta ricca di regate e dimostrazioni sportive.

Tre giorni di attività aperte a tutti per scoprire e vivere il mondo della vela: