Al via il prossimo 5 giugno a Catanzaro il primo master per il settore giovanile. Surace e Pronestì: “Preziosa occasione di crescita per gli allenatori e l’intero movimento calabrese”

Partirà il prossimo cinque giugno a Catanzaro, al pala Giovino, il primo Master per Settore Giovanile, fortemente voluto dal Comitato nazionale allenatori calabrese e dalla sua responsabile Simona Pronestì che ha lavorato in stretta collaborazione con la Commissione Cna, composta dal formatore nazionale Gianni Tripodi e dal formatore regionale Angelo Salerno. Un’opportunità preziosa per fornire agli allenatori le competenze necessarie per far crescere i giovani talenti, puntando su un arricchimento tecnico, tattico e metodologico. Il Master, che fin dal primo momento è stato promosso con convinzione dalla Fip Calabria e dal presidente Paolo Surace, è pensato per rispondere a una domanda sempre più forte di professionalità nel mondo del basket giovanile, specialmente in Calabria, dove il miglioramento delle competenze degli allenatori è fondamentale per una crescita continua del movimento cestistico. Non si tratta solo di insegnare tecniche di gioco, ma di formare figure professionali capaci di lavorare anche sullo sviluppo fisico e mentale degli atleti. Il percorso formativo è strutturato per allenatori che operano nel territorio calabrese. Le tematiche affrontate sono legate al settore giovanile. Il programma si avvale della collaborazione di esperti di alto livello, tra cui il preparatore fisico Valerio Tolomeo, Maurizio Messina, docente presso l’Università di Catania, il formatore nazionale Giovanni Tripodi e l’allenatore nazionale – capo allenatore Fulgor Fidenza, Stefano Bizzozi. Simona Pronestì, responsabile del Cna Calabria, sottolinea come questo progetto sia stato fortemente voluto per soddisfare le necessità di formazione continua, con l’obiettivo di fornire agli allenatori strumenti concreti per migliorare le performance dei giovani atleti. “Il basket giovanile calabrese ha bisogno di allenatori sempre più preparati e capaci di lavorare su ogni aspetto del gioco. Questo Master nasce proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo formazione specifica e mirata. Siamo molto soddisfatti del supporto ricevuto dalla Fip Calabria, che all’unanimità ha sposato questa iniziativa”. ha dichiarato Pronestì. Paolo Surace, presidente della Fip Calabria, ha aggiunto: “L’avvio di questo Master per il settore giovanile è un passo fondamentale per il futuro del nostro movimento. Come Fip Calabria, siamo sempre stati convinti che la crescita del basket passi dalla qualità della formazione dei nostri allenatori per continuare a produrre talenti”. Appuntamenti in programma Il percorso formativo prenderà il via con il Clinic il 5 giugno, giovedì, ore 18:30 al Pala Pulerà di Catanzaro, con un focus sullo sviluppo del gioco nelle categorie Under 15 e Under 17, trattando sia l’attacco che la difesa. Le sessioni successive si terranno nei giorni 6 giugno (ore 16:30 – 20:00) e 7 giugno (ore 9:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30), sempre presso il Pala Pulerà di Catanzaro, per concludere l’8 giugno al Pala Gallo di Catanzaro, con due sessioni programmate: 9:00 – 13:00 e 14:30 – 18:30. Il Master sarà riservato a 14 allenatori selezionati, ma è aperto anche ad uditore previa richiesta. Un secondo modulo di formazione si terrà il 30 e 31 agosto, con contenuti specifici per le categorie Under 17 e Under 19.