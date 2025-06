XXI edizione di Voler Bene all’Italia di Legambiente, la tappa calabrese sarà il 4 giugno a San Sostene (Cz)

Tappa finale in Calabria per “Voler Bene all’Italia”, la campagna storica di Legambiente promossa quest’anno con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNCEM e della Fondazione Symbola – che da 21 anni, in concomitanza con l’anniversario della Repubblica, valorizza l’Italia dei piccoli borghi. L’appuntamento è per mercoledì 4 giugno a San Sostene (Cz) dalle ore 9:30 con raduno nei pressi della turbina n.4 del Parco eolico, con visita didattica dell’impianto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Sostene, Istituto Comprensivo Davoli.

Nel piccolo comune in provincia di Catanzaro, il parco eolico Eolica Sud ha portato una vera ventata di aria nuova, contribuendo in modo concreto allo sviluppo locale e alla sostenibilità. Con una potenza di 79,5 MW, l’impianto produce energia pulita sufficiente per circa 70.000 famiglie, evitando ogni anno l’emissione di 100.000 tonnellate di CO₂.

Già nella fase di realizzazione, le risorse economiche anticipate a favore del Comune di San Sostene sono state investite in opere pubbliche, tra cui la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola elementare e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Anche sotto il profilo occupazionale, il progetto ha generato un impatto significativo: una cooperativa locale, composta da residenti di San Sostene, è incaricata della manutenzione, del controllo e della gestione della viabilità interna al parco, mentre tre imprese edili del territorio gestiscono quella esterna. A questi interventi si aggiungono opere a favore della comunità, come la realizzazione di un parco giochi e l’illuminazione di un nuovo quartiere, dimostrando come un impianto eolico possa diventare motore di crescita, inclusione sociale e nuova occupazione.

A seguire, intorno alle ore 10:30, ci sarà una conferenza stampa a cui prenderanno parte Luigi Aloisio, sindaco del Comune di San Sostene; Anna Parretta, Presidente di Legambiente Calabria e Giorgio Zampetti, Direttore Generale di Legambiente. Saranno presenti anche i rappresentanti dell’Azienda che gestiscono l’impianto.

Le altre tappe si sono svolte a Lacedonia (AV), Arcidosso-Montelaterone (GR), San Gemini (TR), Pomaretto (TO), Roccamorice-Caramanico (PE)e a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (FG). Nelle piazze di questi piccoli comuni italiani si gioca una partita decisiva: quella della transizione ecologica come risposta concreta a spopolamento, denatalità e invecchiamento. Un modello che può diventare una bussolagreen, replicabile in tanti altri piccoli comuni del nostro Paese.

Dal 2001 al 2024, i comuni sotto i 5.000 abitanti hanno perso l’8,5% della popolazione, nei centri con meno di 1.500 residenti, nel 2023, si è registrata una sola nascita ogni 190 abitanti, il 26,1% della popolazione ha più di 65 anni. Eppure, in questi territori si genera quasi il 47% della potenza nazionale da fonti rinnovabili (34.721 MW su 74.303 totali, fonte Legambiente su dati Terna), si produce il 93% delle specialità alimentari tipiche italiane (fonte Fondazione Symbola), e si intercetta una nuova domanda turistica: il 63% dei viaggiatori è interessato a detour destinations, ossia mete alternative alle destinazioni più affollate.