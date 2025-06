Amaroni brucia le letterine alla Madonna

” Siate cristiani con lo sguardo rivolto in alto , al cielo , alla sua bellezza e non con lo sguardo in basso , ripiegato su voi stessi”.

Con queste parole Don Roberto Corapi Parroco di Amaroni ,Cappellano del Campus Universitario di Catanzaro , con una numerosissima folla di grandi e piccini , ha esordito nella celebrazione per la conclusione del Mese dedicato alla Madonna, presso il giardino di Casa Maria , struttura parrocchiale per le attività pastorali, con lo sportello del Centro di Ascolto , punto di riferimento anche per i paesi limitrofi.

Tante le letterine bruciate ai piedi di Maria . Proprio come si faceva una volta , con le intenzioni di preghiera per grandi e piccini.

Don Roberto ha ribadito durante la messa più volte , che non c’è vera pace , se non c’è la conversione del cuore, ricordando e pregando per Gaza , terra martoriata per la crudeltà dell’uomo .

Ricordando l’importanza di Maria , donna della pace, don Corapi consegna a tutti , parole di speranza , ribadendo che Dio che guida la storia dell’umanità può tutto, proprio tutto.

Invita poi alla preghiera con la voce dei bambini di Amaroni che rappresentano tutti i bambini che stanno soffrendo per la guerra.

Poi tra canti , invocando la Madonna , si bruciano le tante letterine.

Così si conclude ad Amaroni il mese di Maggio, mese caratterizzato dal “buongiorno Maria ” saluto alla Madonna , rivolto tutte le mattine dai bambini , guidati da don Roberto,presso casa Maria ,alla Madonna prima di entrare a scuola.