Catanzaro, la denuncia di Riccio: “Manca medico competente, vigile urbano non può rientrare in servizio”

“A Catanzaro, un agente della Polizia Locale è pronto a rientrare in servizio, ma la burocrazia comunale lo costringe a restare a casa. Il motivo? Manca il medico competente per effettuare la visita obbligatoria prevista per legge.

Nonostante il Comando abbia comunicato più volte le date di rientro, ad oggi nessuna visita è stata effettuata, e l’agente è stato addirittura collocato in ferie d’ufficio.

Un paradosso che si commenta da solo: si lamenta la carenza di personale dei vigili urbani, ma si impedisce a chi è pronto a rientrare di farlo.

A rendere tutto ancora più grottesco è il fatto che la delega al personale è nelle mani di sua evanescenza Nicola Fiorita al quale abbiamo chiesto tramite una interrogazione come sia possibile che il Comune di Catanzaro non abbia un “medico competente ” per far fronte alle esigenze del personale comunale.

Non sappiamo se si tratti di un caso isolato. Ma certo è che ogni volta Fiorita e sodali di superano dimostrando con i fatti di essere la peggiore amministrazione comunale della Catanzaro repubblicana”.

Così Eugenio Riccio, consigliere comunale della Lega.