Catanzaro, guardia medica di Santa Maria: i consiglieri Costa e Costanzo in pressing sull’Asp

“La guardia medica nel quartiere Santa Maria è attiva o no?”. Se lo chiedono i consiglieri comunali Giovanni Costa e Sergio Costanzo che precisano di avere ricevuto, soprattutto nel fine settimana, “numerose lamentele da parte dei cittadini, che hanno tentato inutilmente di prendere contatto con il presidio. In teoria – affermano Costa e Costanzo – ci sarebbe anche un numero di telefono, ufficialmente attribuito alla guardia medica. Peccato che la linea si interrompa subito dopo avere stabilito il contatto. Chi ha avuto bisogno del servizio ha anche provato a contattare, in alternativa, altre guardie mediche attive sul territorio, ma si è sentito rispondere che i residenti a Santa Maria è lì che devono rivolgersi. Lì dove però la guardia medica è chiusa. Santa Maria – concludono i due consiglieri – è un quartiere da oltre diecimila abitanti, con una domanda di salute che non può essere lasciata senza un presidio di prossimità. L’ASP, quindi, deve dare una risposta a una questione urgente e che si trascina da mesi”.