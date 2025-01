Tavolo del centrosinistra, a breve nuova riunione per addivenire a candidatura unitaria

Nella giornata di ieri è tornato a riunirsi il tavolo dei partiti e dei movimenti del centro-sinistra per le elezioni amministrative della Città di Lamezia Terme. Presenti per il PD il commissario cittadino Domenico Giampà, e poi delegazioni di Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Italia Viva, Partito Socialista, Lamezia Bene Comune e Nuova Era. Tutte le forze politiche presenti, con grande impegno e senso di responsabilità, hanno ravvisato la necessità di arrivare in tempi strettissimi alla indicazione del candidato a Sindaco dell’intera coalizione, consapevoli che tale passaggio risulti fondamentale per costruire un nuovo modello di città, partendo da una piattaforma programmatica e da un manifesto dei valori. Dalla riunione sono emerse più proposte di candidatura, su cui avviare nei prossimi giorni una valutazione ed un approfondimento. In tal senso si smentiscono categoricamente le ricostruzioni della riunione così come riportate su alcuni siti e organi di stampa. Al termine dell’incontro le forze politiche presenti hanno deciso di aggiornare la discussione a stretto giro con l’obiettivo e l’auspicio di addivenire ad una candidatura unitaria.