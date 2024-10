Nota stampa dei Circoli PD della Città di Catanzaro sulla Campagna di tesseramento 2024

Riparte a Catanzaro il tesseramento del Partito Democratico per il 2024.

I primi appuntamenti rispettivamente al circolo E. Lauria e G. Puccio hanno visto la partecipazione di vecchi e nuovi militanti pronti a impegnarsi nella vita politica del partito e della città.

La tessera 2024 ha anche un richiamo in più: c’è l’espressione sorridente di Enrico Berlinguer e questo rappresenta per tanti un motivo in più per sottoscrivere la tessera cartacea nei circoli anziché la più moderna tessera on-line che è comunque disponibile.

E sotto lo sguardo dello storico Segretario, il Partito democratico della città di Catanzaro vuole ripartire dagli gli iscritti e dalle sue componenti territoriali organizzate: sono infatti già calendarizzati per le prossime settimane i congressi dei circoli G.Puccio (Lido) ed E. Lauria (Centro), in attesa di poter svolgere anche i congressi per il circolo di Santa Maria e di Pontegrande e successivamente dell’Unione Cittadina.

Il Partito Democratico di Catanzaro pone così le basi per il rinnovo dei propri quadri dirigenti e per il rilancio dell’iniziativa politica in Città per partecipare attivamente alla nuova fase dell’Amministrazione Fiorita ma anche per intervenire su temi di portata regionale e nazionale che sono parte dell’agenda politica del nostro partito come l’Autonomia differenziata, il Parco eolico, la grave situazione internazionale e tanti altri temi su cui non si può restare indifferenti.

I prossimi appuntamenti per il tesseramento saranno sabato 05.10.2024 alle ore 17.30 al Circolo E. Lauria in Via San Nicola e martedì 08.10.2024 alle ore 18.30 al circolo G.Puccio in Via Murano.

F.to i Circoli E. Lauria e G. Puccio di Catanzaro