Scomparsa di Paolo Tubertini, il cordoglio del presidente della Camera di Commercio: “Perdiamo una persona di vero valore che ha dato lustro alla città”

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime sentito cordoglio per la scomparsa di Paolo Tubertini. «Mi stringo alla famiglia in questo momento di dolore» è scritto in una nota. «Non ho mai avuto il privilegio di conoscerlo ma ho avuto modo di apprezzarlo attraverso l’affetto che verso di lui nutriva il figlio Matteo a cui mi lega una profonda amicizia. Oggi perdiamo una persona di vero valore che con il suo impegno in diversi ambiti ha portato lustro alla città. Imprenditore capace e tenace ha contribuito a rendere celebre nel mondo l’azienda Guglielmo. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze».