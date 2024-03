Catanzaro, programma Metro Plus: il tavolo di co-programmazione convocato per il prossimo 19 marzo

Il tavolo di lavoro di co-programmazione per l’approfondimento della proposte progettuali, nell’ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, è convocato per il prossimo 19 marzo 2024 alle ore 10.30 presso la Sala Concerti di Palazzo De Nobili. Lo rende noto il settore Politiche Sociali del Comune. La convocazione è rivolta agli enti del Terzo Settore, nonché ai soggetti del partenariato istituzionale economico sociale, compresi gli enti pubblici e le istituzioni scolastiche, interessati al percorso di coprogrammazione previsto da Metro Plus.

Quest’ultimo si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato 2021-2027 per l’impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei. Accordo che assegna al programma Metro Plus il compito di affrontare le tematiche ambientali, in special modo il contrasto ai cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia circolare, e di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, anche attraverso l’innovazione sociale e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale.