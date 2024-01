Intimidazione Callipo, Rubino: “Spregevole episodio, riattivare il sistema di videosorveglianza nell’area industriale”

“Rabbia e sdegno per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima l’imprenditore Pippo Callipo. I colpi di pistola esplosi contro il magazzino dell’azienda situata nell’area industriale di Lamezia Terme rappresentano uno spregevole episodio che deve suscitare la dura condanna da parte di tutta la società civile”. Lo afferma Rosy Rubino, consigliere comunale di Lamezia Terme. “All’imprenditore Callipo – osserva – va tutta la mia solidarietà e l’invito ad andare avanti nelle sue attività imprenditoriali che hanno portato in alto il nome della Calabria in Italia e nel mondo e dato lavoro a molte famiglie. Mi auguro che i responsabili dell’atto intimidatorio vengano presto individuati e consegnati alla giustizia”. “In ogni caso – continua la consigliera Rubino – è di estrema gravità, come denunciato dallo stesso imprenditore calabrese, che il sistema di videosorveglianza situato dell’area industriale risulti non funzionante per mancanza di manutenzione. Una situazione inaccettabile: mi auguro che le istituzioni preposte intervengano immediatamente per porre rimedio a questa incomprensibile situazione”.