Catanzaro, rinviato per maltempo l’evento “Pesce e Vino a San Martino”

In considerazione delle previsioni meteo avverse nel fine settimana, la manifestazione “Pesce e Vino a San Martino, il festival degli antichi sapori” è stata rinviata al successivo weekend da venerdì 17 a domenica 19 novembre sempre in piazza Dogana nel quartiere Lido. La decisione è stata assunta e comunicata dall’organizzazione all’Amministrazione comunale, che patrocina l’evento sostenuto dal Flag Jonio2, allo scopo di garantire lo svolgimento di tutte le iniziative previste favorendo la massima sicurezza e partecipazione. Un programma che vede al centro la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e la valorizzazione della risorsa mare con spettacoli, animazioni a tema e convegni sull’importanza del comparto pesca. L’aggiornamento del programma sarà reso noto nei prossimi giorni, invitando esercenti e operatori ad assicurare la più opportuna collaborazione per la migliore riuscita dell’evento.