Catanzaro, al via la gara per l’affidamento in gestione del PalaGreco

“L’Amministrazione comunale ha tutta l’intenzione di far rivivere definitivamente il PalaGreco, dopo il completamento di tutti i lavori di manutenzione, e per farlo si è deciso di procedere con un bando di gara per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo”. Lo afferma l’assessore allo sport Nunzio Belcaro. “L’obiettivo che ha animato questa scelta, al centro del programma politico del sindaco Fiorita, è quello di rimettere a disposizione della città un punto di riferimento per le associazioni sportive assicurandone la piena continuità delle attività. Concedere in gestione il PalaGreco ad una realtà in grado di gestire e valorizzare tutti i servizi correlati è la scelta strategica più giusta per dare una nuova vita all’impianto che ha visto allenarsi, giocare, crescere intere generazioni di atleti”.

“Per rendere attrattiva questa opportunità – continua Belcaro – in un momento difficile dal punto di vista economico ed imprenditoriale, l’Amministrazione ha inteso puntare sulla concessione in gestione, per la durata di cinque anni, che potrebbe consentire a chi si assumerà gli oneri, anche di realizzare interventi ed attività innovative e sperimentali, potendo contare sulla disponibilità di un immobile agibile e recuperato nella sua funzionalità. Ci auguriamo, dunque – conclude Belcaro – che rispetto alla proposta di andare incontro ai bisogni dei privati, si possa registrare l’adesione necessaria per rilanciare insieme il PalaGreco con tutto il patrimonio che rappresenta”.