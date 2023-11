Catanzaro, efficientamento energetico per la scuola media Siano. Il consigliere Serò: “Visione d’insieme sul mondo scuola”

La Scuola media Siano di Catanzaro sarà efficientata dal punto di vista energetico grazie a un intervento i cui lavori sono stati formalmente consegnati e sui quali si registra il commento di Raffaele Serò, presidente della V commissione consiliare.

“Il comune investe oltre un milione e trecentomila euro di Agenda Urbana per cinque interventi analoghi su altrettante scuole comunali, tra cui appunto quella di Siano – sostiene Serò – e questo dimostra che c’è una strategia che sta antipodi della logica degli interventi spot. Una strategia che proseguirà con il nuovo Por Calabria e che guarda ai quartieri, omogeneamente, con l’intento di dotarli di servizi che contribuiscano concretamente a innalzare la qualità della vita. La scuola, come detto, è parte integrante di questa visione complessiva, come dimostrano non solo i cinque interventi menzionati ma anche quelli sulle palestre e le aree giochi in diversi edifici, la ricostruzione del plesso Piano Casa per farne un centro di servizi educativi per la prima infanzia o la convenzione Consip – conclude Serò – per la conduzione e la manutenzione dell’impiantistica”.