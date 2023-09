A Catanzaro il coordinamento dei mercati del sud, il presidente di Italmercati Pallottini: “Asset fondamentale nella filiera agroalimentare italiana”

Presenti a Catanzaro il presidente dei Mercati Agroalimentari Sicilia, nonché vice presidente di Italmercati, Emanuele Zappia; il direttore del Mercato Agroalimentare della Sardegna e Giorgio Licheri. Presente anche il presidente del Centro Agro – Alimentare Riminese, Giovanni Indino.

«Abbiamo proposto Catanzaro come sede per questo primo incontro di coordinamento – ha sottolineato Daniele Maria Ciranni, Presidente Comalca Consorzio Agroalimentare Calabria – a testimonianza dell’importanza strategica raggiunta negli anni dal nostro Centro Agroalimentare come piattaforma di scambio nel contesto del Sud Italia. È noto che i mercati all’ingrosso, luoghi di concentrazione di un’offerta ampia e diversificata, svolgono un’importante funzione di cerniera tra la produzione e la distribuzione e sono stati riconosciuti come parte integrante del sistema agricolo; pertanto, è necessario il rafforzamento di una rete di relazioni che possa sempre più favorire, con una visione macroregionale, interventi e azioni comuni finalizzati all’incremento di competitività e alla creazione di sviluppo sostenibile. Siamo convinti che da questi incontri possano venire valide soluzioni alle tante problematiche gestionali comuni a tutti i centri. Il tema affrontato nella riunione odierna, gli orari di funzionamento dei Mercati, rappresenta la volontà di offrire un ulteriore sostegno all’agricoltura locale».

L’incontro si è svolto nella Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia che anche oggi ha confermato il ruolo di sostegno alle attività del Consorzio Agroalimentare Calabria. «Voglio ringraziare per la sua presenza il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini» ha spiegato Pietro Falbo, presidente dell’ente camerale che ha incontrato i rappresentanti dei mercati italiani. «Una presenza assolutamente non scontata e che ci ricorda il valore della condivisione e della collaborazione. Qui oggi ci sono i rappresentanti dei mercati agroalimentari del sud Italia e non solo, segno tangibile della necessità di operare in rete per lo sviluppo dei diversi territori, e non in una logica di divisioni e contrapposizioni».