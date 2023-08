Sub recuperano sedia a rotelle in mare, Filippo Mancuso al luogotenente Morello: “Le mie congratulazioni”

Il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso ha voluto esprimere al luogotenente Luigi Morello – responsabile di Unarma della sezione radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Soverato – e al gruppo di subacquei tecnici le sue congratulazioni per il recupero della speciale carrozzina di una disabile finita in mare mentre faceva il bagno.

« Le mie congratulazioni – ha detto – per la professionalità e l’impegno del luogotenente Luigi Morello nel coordinare l’operazione di recupero, da parte di gruppo di subacquei tecnici, della speciale carrozzina di una disabile finita in acqua a una profondità di circa 65 metri. Congratulazioni – ha aggiunto il presidente Mancuso – che voglio estendere al gruppo subacquei tecnici della sezione Unarma di Soverato per la bella operazione condotta con spirito solidaristico e senso del dovere”.