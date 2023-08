Arrestato spacciatore nel Catanzarese: individuato dai militari travestiti da bagnanti

Un uomo e’ stato tratto in arresto a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati i militari della Guardia di finanza ad intervenire con un blitz in un appartamento.

Per non essere notati i militari si sono travestiti da bagnanti, in modo da non creare sospetto. Nel corso della perquisizione, effettuata anche con l’ausilio di unita’ cinofile, sono state sequestrate sei dosi di cocaina, per complessivi 5 grammi, materiale per confezionamento, quattro bilancini di precisione, 6.175,00 euro in contanti e sei telefoni cellulari.