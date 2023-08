In auto con 1,250 chili di cocaina: arrestato a Lamezia Terme (CZ)

In auto aveva un panetto di cocaina di 1,250 grammi. Per questo un giovane di 23 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia.

Nel corso di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Catanzaro, personale della sezione investigativa del Commissariato di Lamezia Terme, ha notato un’auto parcheggiata sul ciglio della carreggiata nei pressi dello svincolo autostradale, con un giovane alla guida. Gli agenti, insospettiti dal modo inusuale di parcheggio in quella zona, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito.

Durante la perquisizione è stato trovato un panetto di una sostanza che ha Polizia scientifica ha poi individuato come cocaina. La droga, se fosse stata immessa sul mercato, secondo gli investigatori avrebbe fruttato circa 400 mila euro. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.