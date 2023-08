Catanzaro, il sindaco Fiorita incontra il Forum del Terzo Settore

Il sindaco Nicola Fiorita ha incontrato questa mattina a Palazzo De Nobili una nutrita rappresentanza del Forum del Terzo Settore, presente il portavoce Rosario Bressi. Il confronto è stato schietto, aperto e sincero, così da non eludere nessuno degli aspetti che avevano indotto il Forum stesso a organizzare, sempre oggi, un sit-in davanti alla sede del Comune capoluogo.

Il contraddittorio si è rivelato assai utile per la reciproca comprensione e il reciproco chiarimento tra le parti, ma soprattutto per sancire il dato di fatto che Amministrazione Comunale e Terzo Settore non sono l’uno controparte dell’altro ma rappresentano un’unica realtà a difesa del territorio e del welfare, che vive in questo momento un situazione oggettiva di crisi.

Al termine dell’incontro odierno, dunque, si è stabilito di proseguire in spirito di alleanza per affrontare da un lato da questione Betania, per quello che sarà possibile, con la convocazione, su iniziativa del sindaco, di un tavolo al quale dovrà sedere anche la Regione. Tavolo che dovrà cercare una strategia possibile che dia soluzione a una criticità importante che non è solo della Fondazione ma di tutta la realtà catanzarese e regionale su un piano più complessivo.

Dall’altro lato, alla luce dell’ulteriore presa d’atto da parte del Comune delle difficoltà che vivono le realtà del Sociale e dei lavoratori che vi operano, si è concordato che subito dopo la pausa ferragostana il tavolo aperto oggi sarà riconvocato per approfondire tutti i nodi sul tappeto, facendo insieme leva nei confronti della Regione, maggiore interlocutore in questo momento, allo scopo di affrontare le problematiche scaturente dall’attuale regolamento, definito iniquo, che stanno sostanzialmente mettendo in ginocchio le strutture, non soltanto nell’Ambito Sociale di cui Catanzaro è capofila ma anche negli altri Ambiti calabresi. L’auspicio è di coinvolgere questi ultimi nell’interlocuzione che Comune capoluogo e Forum intendono avviare in settembre con l’Amministrazione Regionale.