Catanzaro, ok della Giunta comunale al Piano del Fabbisogno del personale fino al 2025

Questa mattina la Giunta Comunale di Catanzaro ha approvato il Piano del Fabbisogno del personale fino al 2025. Questo piano, seppur previsionale e suscettibile di revisioni in base ai fondi disponibili, è un importante strumento per assicurare una gestione oculata delle risorse umane nell’ambito dell’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione si è impegnata a prevedere il fabbisogno di personale in modo attento, rispettando le disponibilità finanziarie a disposizione e senza pesare sulle altre voci di bilancio. Attraverso un’operazione mirata, si è fatto ricorso esclusivamente alle risorse già disponibili, con lo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e, di riflesso, garantire una corretta erogazione dei servizi ai cittadini. Il Piano del Fabbisogno prevede diverse iniziative per adeguare il personale alle esigenze del Comune.

In particolare, si prevede l’assunzione di tre unità di categoria D, come già specificato nei bandi precedentemente espletati, al fine di potenziare l’organico in determinate aree. Inoltre, si prevede lo scorrimento della graduatoria fino a dieci unità per i diversi settori dell’area amministrativa, con l’obiettivo di garantire un adeguato supporto organizzativo.

Un altro importante obiettivo del Piano del Fabbisogno riguarda le progressioni verticali del personale. Saranno previste 7 progressioni da categoria C a categoria D in diverse aree, tecnica, informatica, contabile e culturale. Questo permetterà ai dipendenti interni di sviluppare le proprie competenze professionali e crescere all’interno dell’amministrazione.

Nel Piano del Fabbisogno è stata data particolare attenzione anche al miglioramento delle condizioni dei dipendenti part-time che passerà da 18 a 24 ore settimanali: un’operazione già parzialmente effettuata dal primo febbraio del 2023 e che sarà completata, fino a raggiungere l’intero bacino di 32 dipendenti part time che interessa l’area contabile e amministrativa, entro il primo ottobre 2023.

Il Piano del Fabbisogno del personale prevede anche il completamento dei concorsi e l’effettiva assunzione di personale nel corso del 2023. Sarà dato seguito ai concorsi precedentemente banditi e mai espletati per un numero di 2 posti per l’area contabile e 5 per l’area tecnica. Un altro posto sarà assegnato, entro il 2024, per un funzionario insegnante.

Per quanto riguarda la Polizia Locale, è prevista l’attuazione di un concorso per l’assunzione di cinque nuove unità. Il bando sarà pubblicato entro la fine del 2023. Inoltre, per garantire la sicurezza durante la stagione estiva, saranno assunte temporaneamente quattro unità di Polizia Locale per un periodo di tre mesi.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Nicola Fiorita e con l’assessore al Personale Marinella Giordano, si impegna a mettere in atto tutti gli sforzi necessari per attuare le previsioni contenute nel Piano del Fabbisogno, senza incidere sulle spese complessive e impegnando ulteriori risorse solo se disponibili. La volontà dell’Amministrazione è quella di valorizzare le risorse umane già impiegate, implementando i fondi necessari e le risorse in modo razionale, al fine di garantire un efficiente svolgimento delle attività comunali e una migliore qualità dei servizi offerti ai cittadini.