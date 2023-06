Catanzaro, aggiudicati i lavori di sistemazione idraulica nel quartiere Lido

Sono stati aggiudicati i lavori di sistemazione idraulica in località Catanzaro Lido-Piazza Garibaldi-Via dei Crociati per un importo complessivo di 200mila euro. Lo rende noto la consigliera comunale Igea Caviano, sottolineando che nei prossimi giorni si procederà con la consegna dei lavori da parte del settore gestione del territorio, finanziati nell’ambito degli interventi di Protezione Civile.

“Grazie al lavoro portato avanti dall’amministrazione e all’attenzione dimostrata dall’assessore Raffaele Scalise, il progetto consentirà la realizzazione di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane in un’area particolarmente esposta al rischio di allagamenti nel caso di ondate di forti piogge”, afferma Caviano. “Così facendo, si potranno prevenire eventuali disagi e criticità alla circolazione veicolare lungo snodi strategici come il bivio Nalini o la zona adiacente la Chiesa di S.Maria di Porto Salvo interessata anche da diverse attività commerciali. Un’area dove non essendoci stata finora una struttura interconnessa per la raccolta delle acque, e in presenza di sistemi ormai non più efficienti, se ne rende necessario ripristinare la piena funzionalità per garantire l’adeguata sicurezza, alla luce degli eventi meteorologici che stanno caratterizzando anche questa stagione. Gli interventi in tale ambito non si fermano a questo lotto – conclude la consigliera – ma seguiranno presto l’aggiudicazione e la progettazione di altri lavori, sempre nell’ambito dei fondi di Protezione Civile, con la tutela e la salvaguardia del territorio sempre al centro dell’impegno dell’amministrazione Fiorita”.