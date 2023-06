Lamezia Prima di Tutto: “Si torni al voto. Maggioranza consiliare irresponsabile, senza numeri né programmi”

“La città di Lamezia Terme non merita il teatrino a cui abbiamo assistito oggi in Consiglio comunale: la seduta non si è tenuta perché la maggioranza ha disertato in blocco i lavori”. E’ quanto affermano dal movimento “Lamezia Prima di Tutto”.

“Logiche di vecchia politica, che non hanno nulla a che fare con lo sviluppo della città, – aggiungono – hanno impedito lo svolgimento di lavori in cui erano posti all’ordine del giorno questioni di estrema rilevanza”.

“Una maggioranza litigiosa, inconcludente e irresponsabile che – concludono da Lamezia Prima di Tutto – non ha né i numeri per governare, né tantomeno programmi di sviluppo per il territorio. La crisi politica e il degrado sono inarrestabili e sotto gli occhi di tutti. Non è più accettabile andare avanti in queste condizioni. Si torni subito al voto”.