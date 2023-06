Catanzaro, Veraldi (Riformisti Avanti): “Con l’estate si ripresenta il problema dell’incuria delle rotatorie di viale Crotone”

Con l’arrivo dell’estate si ripresenta puntuale sempre lo stesso problema: l’incuria nelle rotatorie di viale Crotone, di competenza della Provincia, che segnano l’ingresso nel quartiere marinaro di Catanzaro. Da qualche mese le rotatorie sono infatti invase da erbacce alte, consegnando ai turisti ed i cittadini che imboccano l’arteria per dirigersi verso le spiagge un’immagine di una città non proprio accogliente.

La situazione delle rotatorie – commenta il Consigliere Comunale Stefano Veraldi – è sotto gli occhi di tutti. Un degrado inaccettabile che provvederemo ad evidenziare ulteriormente. Sappiamo che per la Provincia le risorse sono limitate ma quella strada rappresenta una porta importante per la città ed è quindi necessaria un’attenzione maggiore. Il Comune non è l’ente competente alla manutenzione di quelle opere e non può assumersi i costi relativi alla gestione. In ogni caso chiederò agli uffici di fare una verifica. Chi attraversa la città non può fare a meno di notare anche la bella aiuola di Piazza Aldo Moro adiacente al Parco della Biodiversità. Il mantenimento più che decoroso di ampi spazi verde è un atto dovuto” afferma in una nota Stefano Veraldi di Riformisti Avanti.