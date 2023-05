Gli studenti del Liceo “Campanella” di Lamezia alla scoperta di Londra

Il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme nelle giornate dal 4 al 9 maggio 2023, ha realizzato un viaggio d’istruzione nel cuore di Londra. Un’opportunità che non capita tutti i giorni, resa possibile solo grazie all’intenso lavoro d’organizzazione, alla disponibilità e alla dedizione della Dirigente Scolastica Susanna Mustari e delle docenti Lina Serra e Pasqualina Adriana Ruffa, che con grande coraggio e senso di responsabilità hanno permesso la realizzazione di un’esperienza che non sarà dimenticata facilmente dagli studenti.

“Giorni – si legge in un comunicato stampa dell’istituto scolastico – che porteremo per sempre nel nostro bagaglio culturale, personale e scolastico. Noi ragazzi ogni giorno abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i docenti madrelingua della scuola “Speak up London”, che ci hanno guidato tra i luoghi simbolo della città facendoci entrare pienamente nella storia e nella cultura del posto. Si sono svolte delle lezioni itineranti in tantissimi luoghi tra cui il British Museum, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Buckingham Palace, la National Gallery, Oxford Street, Tower Bridge, Tower of London e la London Eye e il Big Ben che abbiamo ammirato anche la mattina del ritorno tra le luci dei grattacieli e quelle degli altri monumenti. Abbiamo imparato ad orientarci e a muoverci, grazie all’aiuto delle docenti, usando i bus rossi e le metropolitane, in una Londra affollata nei giorni particolari dell’incoronazione di Re Carlo III. Evento dal calibro imponente che la città non vedeva dal 1953 con l’incororonazione della Regina Elisabetta II. Il 6 maggio, giorno dell’incoronazione di Carlo III, noi studenti abbiamo potuto ammirare l’evento da un maxischermo ad Hyde Park, tra la gente che scendeva in strada esultando e cantando con la bandiera sulle spalle. Abbiamo seguito dal vivo le numerose parate delle scuderie reali, le bande e le dirette televisive in mondovisione organizzate lungo Buckingham palace. Giorni intensi e stancanti, pieni di esperienze nuove e altamente formative che hanno arricchito e soddisfatto tutti. Sono nate nuove amicizie e si è consolidato tra le docenti e noi ragazzi un rapporto di stima reciproca, in crescita giorno dopo giorno. Un’opportunità per studiare e stare insieme, conoscersi e sperimentare l’apprendimento della lingua con un “learning by doing” che va ben oltre i libri di scuola. Ognuno di noi ha amato Londra in tutte le sue sfaccettature, fino a lasciarla con qualche lacrima e tanta nostalgia, ma tutti certi che questo è solo un arrivederci a presto. Promesso dalla nostra Dirigente”.