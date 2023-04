Rosario Stanizzi vicedirettore dell’AGI, il messaggio del sindaco Fiorita: “Motivo di orgoglio”

“Rivolgo le mie più vive congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro a Rosario Stanizzi, per la sua nomina a vicedirettore dell’Agenzia Giornalistica Italia. Per la Calabria e per Catanzaro in particolare, questa nuova responsabilità è sicuramente motivo di orgoglio; è il giusto compiersi di un percorso che Rosario ha caratterizzato sin dagli inizi per lo scrupolo e la professionalità con cui egli ha interpretato la delicata funzione di informare. Anche i suoi incarichi all’interno dell’Ordine e del Sindacato dei giornalisti confermano queste sue note qualità. Auguri dunque, affinché il percorso continui, portandogli sempre nuovi riconoscimenti e nuove soddisfazioni”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.