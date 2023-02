Sanità Calabria, Misiti (CIC): “Tante parole e prove di forza, ma nessun fatto”

Che il pianeta sanità non debba essere un sistema di lottizzazione e di manifestazione di potere più volte è stato ribadito. E che la sanità debba essere al servizio in modo super partes di quello che è un diritto, un’esigenza di tutta la cittadinanza lo si è più volte detto, ed è stato anche fatto proprio, ma solo a parole, da qualche forza politica, subito smentitasi nei fatti, entrando nel gioco perverso delle ripartizioni e delle spartizioni di denari e di potere”.

Lo afferma in una nota Massimo Misiti, segretario nazionale del CIC (Collegio italiano dei chirurghi).

“Non si registrano eccezioni. Chiunque vada ad occupare gli scranni del governo – prosegue – fa a gara per ‘bruciare’ l’avversario politico sul tempo nello scrivere e spedire comunicati stampa con cui si creano aspettative nei cittadini e negli operatori sanitari, salvo, poi, non far seguire fatti concreti. Ben vengano le tanto pubblicizzate novità, delle quali e per le quali tutti noi operatori del pianeta sanità saremmo felici di essere attori coinvolti e fruitori, ma non dispiacerebbe conoscere le tempistiche con le quali le sbandierate notizie diffuse vengono rese esecutive senza ricorrere a proroghe di nessun genere: Legge Gell/bianco; aggiornamento tariffario prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche, rivisitazioni dei LEA, aggiornamento dei contratti, formazione professionale, rivisitazione ed uniformazione su tutto il territorio nazionale delle norme che tutelino gli operatori sanitari dell’area delle emergenza/urgenza, pagamento delle prestazioni erogate nel periodo Covid e tanto altro”.