Dal Regionalismo all’Autonomia differenziata, il 10 Febbraio alla Camera di Commercio di Catanzaro Convegno e Dibattito organizzato dall’associazione Ande

L’Associazione Ande di Catanzaro ha organizzato per venerdì 10 Febbraio, alle ore 17, alla Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo, un incontro dal titolo “Dal regionalismo all’autonomia differenziata: ieri, oggi, domani”. Un momento di approfondimento e di confronto su uno dei temi più caldi della politica del nostro Paese.

Il disegno di legge presentato dal Ministro Calderoli è veramente un’opportunità per l’Italia o finirebbe per accentuare il divario tra le regioni più ricche del Nord e quelle più svantaggiate del Mezzogiorno?

All’incontro, aperto a tutti, interverranno: la presidente Ande Catanzaro Roberta Porcelli; il presidente della Camera di commercio Pietro Falbo; il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita; il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Seguirà un confronto con quanti volessero intervenire al dibattito. Trarrà le conclusioni la presidente Ande nazionale Marisa Fagá. Modera la giornalista Donatella Soluri. L’importante convegno si terrà alla Camera di Commercio di Catanzaro, via Menniti Ippolito n. 16. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’Ande (Associazione Nazionale Donne Elettríci) unica associazione di questo genere in Europa, fu fondata nel 1946 a Roma da Carla Orlando Garabelli che aveva conosciuto da vicino, negli Stati Uniti, la “League of Women Voters”.