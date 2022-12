Capodanno, parte il conto alla rovescia per l’evento “L’anno che verrà” a Lamezia

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per accogliere il nuovo anno. Fervono infatti i preparativi per “L’anno che verrà”, la manifestazione organizzata dal comune di Lamezia Terme nella cornice di corso Numistrano- Nicastro, in compagnia dell’energia del dj Martin Klein conduttore radiofonico di Radio 105, e la melodica voce di Federica Carta. Alle 23.59 circa, con il calore della città di Lamezia Terme, il tappo di spumante vibrerà in aria e la musica scandirà il countdown per accogliere con il sorriso il 2023.

Una serata quale occasione per festeggiare insieme, in semplicità, nel segno della musica e con la magia di un’atmosfera di amichevole familiarità. Obbiettivo della manifestazione – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale lametina – è proprio quello di creare un clima di serenità, per ogni età, ricreando un salotto di famiglia.

A tal proposito, si ringraziano per la pianificazione della serata, tutte le forze dell’ordine, il personale comunale, ed Esse Concerti S.R.L. per la sinergia di dialogo ed intenti, finalizzata proprio alla sicurezza di ogni partecipante.

L’invito è dunque quello di festeggiare si con entusiasmo, ma prestando attenzione al benessere individuale e della collettività, nel rispetto di tutti e tutto. Per garantire inoltre, la salvaguardia del decoro urbano, si raccomanda di mantenere pulita la nostra città, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati e di plastica che saranno collocati sulle strade interessate dall’evento.