Anas, SS106 Jonica: investimento complessivo per oltre 1 milione di euro per realizzare nuova rotatoria

Nell’ambito della riqualificazione e del potenziamento degli itinerari statali, volti ad innalzare il livello degli standard di confort e sicurezza per gli utenti della strada, saranno avviati i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria sulla statale 106 Jonica nel territorio comunale di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.



Il 15 dicembre Anas ha consegnato i suddetti lavori, all’impresa appaltatrice ATI I.C.M.B. S.a.S. di Sammarco Francesco & C ed oggi è formalmente avvenuta l’immissione di possesso.

Nel dettaglio, le opere riguarderanno, la realizzazione di una rotatoria e la messa in sicurezza del bivio di “Uria” al km 198,210, in corrispondenza del comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.