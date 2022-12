Il 15 e 16 dicembre, sospesa l’attività didattica al Plesso Aranceto dell’I.C. Casalinuovo (CZ)

Il sindaco Nicola Fiorita ha disposto con propria ordinanza la sospensione dell’attività didattica del Plesso Aranceto dell’I.C. Casalinuovo in via Teano nei giorni 15 e 16 dicembre prossimi. Il provvedimento è stato assunto in considerazione del fatto che è stata segnalata la rottura dell’impianto di riscaldamento dell’edificio e che quindi non è possibile garantire una idonea temperatura interna alla struttura per lo svolgimento dell’attività didattica stessa. I necessari e urgenti interventi di ripristino sono stati programmati nei giorni 15 e 16 p.v. con la conseguente rimessa in temperatura dell’edificio.

Sempre con propria ordinanza, il sindaco ha disposto altresì la sospensione dell’attività didattica del Plesso Siano Nord dell’I.C. Nord-Est Manzoni per il giorno 15 dicembre prossimo. Questo secondo provvedimento si è reso necessario per via della presenza di infiltrazioni d’acqua dalla copertura della centrale termica che incide anche sull’impianto elettrico dell’edificio. Il necessario intervento di manutenzione e riparazione sarà effettuato nella giornata del 15 dicembre.