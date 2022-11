Catanzaro, domenica 6 novembre chiusura anticipata per il cimitero urbano di via Paglia

Domenica prossima, 6 novembre, il cimitero urbano di Via Paglia chiuderà alle ore 12:00. Il provvedimento che lo dispone e che reca la firma del dirigente del settore Gestione del Territorio, Giovanni Laganà, si è reso necessario per via del concomitante incontro di calcio del campionato Lega Pro di Serie C tra il Catanzaro e il Crotone. L’atteso appuntamento sportivo lascia immaginare la partecipazione di un considerevole numero di tifosi e da qui l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire l’ordinato accesso allo stadio nonché il controllo e la vigilanza delle zone prossime allo stadio stesso.

“Nel caso in cui un corteo funebre dovesse necessariamente raggiungere il cimitero di Via Paglia – si legge nel provvedimento – l’Agenzia Funebre concorderà con il Comando di Polizia Locale le modalità per arrivare al Cimitero. La Società Catanzaro Servizi dovrà attivare un servizio di pronta reperibilità dalle ore 11,00 alle ore 17,30 comunicandolo al Comando di Polizia Locale e, nel caso necessiti, dovrà tempestivamente intervenire per l’apertura del Cimitero”.