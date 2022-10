Lamezia Terme (CZ), De Biase: “Che il Parco Savutano veda finalmente la luce dopo anni di promesse mancate”

“Con attenzione, ed anche tanta apprensione, ho avuto modo di seguire le vicende che hanno visto il cambio del vertice di Palazzo di Vetro, con l’uscita di Sergio Abramo, quale Presidente della Provincia e l’entrata, al suo posto, del neo Presidente Amedeo Mormile, figura sostenuta dall’intero Centro Destra, sindaco di Soveria Simeri, portato alla guida della Provincia, per una nuova pagina e prospettiva. Ad egli, da Lametino, da ex consigliere provinciale e non solo, offro gli auguri più sinceri, affinché il suo operato, colmi la distanza di Lamezia, offrendo a questa parte di territorio, maggiore peso, sinergia evidente e concretezza progettuale.” E’ quanto ha affermato Salvatore De Biase, già presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme.

“Co n tale premessa, il primo auspicio è quello che il progetto per la realizzazione del Parco Savutano di Lamezia Terme, veda finalmente la luce, dopo anni di attesa e promesse mancate.” Prosegue De Biase.

“Pertanto, a riguardo, sento il dovere di chiedere rispettosamente, quali provvedimenti sinora sono stati posti in essere? Quali risposte credibili vi saranno sotto la nuova gestione?L’insoddisfazione registrata a tal proposito in questi anni, motiva la richiesta di aiuto per la città e di chiarezza, dopo che sul Parco Savutano, più volte si è parlato dell’inizio dei lavori; con più sopralluoghi e con ripetute conferenze stampa, dove sono stati declamati i motivi, il progetto, gli investimenti.”