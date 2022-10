Tensioni Sapienza, Antoniozzi (FdI): “Solidarietà a Rettore”

“Esprimo la mia piena solidarietà al Magnifico rettore dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, calabrese come me, per gli attacchi ingiustificati e immotivati dì quanti vorrebbero le sue dimissioni semplicemente per avere difeso la libertà di espressione e di opinione”. Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi. “L’Università – aggiunge – deve essere il sigillo della libertà di pensiero, che è Il pilastro della nostra Carta costituzionale. Ricordo a me stesso che 15 anni fa proprio alla Sapienza fu scritta una pagina buia allorquando fu impedito a Benedetto XVI dì parlare”. “La libertà conquistata dopo la guerra – conclude Antoniozzi – rappresenta un valore imprescindibile e gli attacchi al Rettore non hanno alcuna giustificazione”.