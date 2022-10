PSC Catanzaro: i consiglieri Arcuri e Levato chiedono una commissione straordinaria ad hoc

I consiglieri comunali Giorgio Arcuri e Luigi Levato hanno chiesto una commissione straordinaria ad hoc sul Piano strutturale comunale. La richiesta è avvenuta formalmente durante l’ultima seduta della Commissione “Urbanistica, Patrimonio, Polizia Urbana, Mobilità, Traffico” e ha l’obiettivo di riporre al centro del dibattito uno degli strumenti urbanistici più importanti che l’Amministrazione comunale possiede per regolare il futuro della città. “Il Psc assume un’importanza strategica di cui la politica si deve occupare in ogni sua parte: dal consumo di suolo zero alla valorizzazione dei quartieri in un’ottica di crescita ordinata di sviluppo territoriale ad altri aspetti che potrebbero rendere Catanzaro una città all’avanguardia”. La commissione straordinaria, dunque, spiegano Arcuri e Levato “avrebbe lo scopo di accelerare e garantire le procedure necessarie per approdare alla sua definizione”.

Un altro criterio su cui dovrebbe lavorare la commissione è quello di arrivare ad una condivisione e partecipazione delle linee di sviluppo che “dovranno essere sostenibili e tutelare il territorio. E che non potrà non tenere conto delle esigenze e delle potenzialità dei comuni limitrofi”, concludono Arcuri e Levato.