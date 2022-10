Isola pedonale nel centro storico di Catanzaro: dal 28 ottobre tutti i venerdì e sabato sera chiusa al traffico anche piazza Larussa

L’amministrazione comunale, dopo l’avvio dell’isola pedonale su Corso Mazzini, ha inteso estendere la chiusura al traffico anche per un’altra zona caratteristica ed identitaria del centro storico: Piazza Larussa. L’iniziativa sperimentale, mirata a far vivere in sicurezza un’area di forte attrattività sociale nelle ore serali, partirà dal prossimo 28 ottobre per tutti i venerdì e sabati, dalle 20.30 fino alla mezzanotte. Con apposita ordinanza della Polizia locale, è stato quindi istituito il divieto di transito su piazza Larussa, con i flussi di traffico provenienti da via De Grazia che potranno proseguire per via Scalfaro-via Carlo V e via Burza. Inoltre, saranno installati paletti dissuasori per consentire il transito in sicurezza dei pedoni in via Educandato, lato opposto alla farmacia, e via Menniti Ippolito da Piazza Grimaldi all’accesso di Vico II Duomo.