Lamezia, Granata (Legalità Democratica): “Wanda Ferro chiarisca la posizione politica di Fratelli d’Italia”

“La situazione politica del Comune di Lamezia Terme è davvero singolare. I leader regionali della coalizione di centrodestra evitano di entrare nelle dinamiche politiche territoriali e quindi il caos regna incontrastato. Su quattro consiglieri di Fratelli d’Italia, tre sono all’opposizione e uno è in maggioranza. A questo si aggiunge la posizione politica di Domenico Furgiuele, deputato della Lega, che mantiene il suo consigliere di riferimento in maggioranza. Ritengo corretto che Wanda Ferro e Domenico Furgiuele chiariscano la loro posizione politica su Lamezia Terme che vedo molto confusa e disorientata. Nel frattempo, nella città il caos regna sovrano e la città è immobile sotto tutti i punti di vista. Progettare una nuova città significa anche sollecitare le istituzioni attraverso progetti da finanziare con gli strumenti della CE, con una maggioranza coesa e unita. In verità la maggioranza di Paolo Mascaro, sembra una maggioranza arcobaleno che non ha una direzione politica chiara”.

Lo dichiara il presidente dell’associazione Legalità Democratica, Maximiliano Granata.