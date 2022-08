Migranti, arrivo in prossimità porto Catanzaro Lido

Un barcone di grosse dimensioni carico di migranti è arrivato stamani davanti all’imboccatura del porto del quartiere Lido di Catanzaro. Il natante si trova ora fermo in prossimità dello scalo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e personale della Guardia costiera che sta valutando dove indirizzare l’imbarcazione. Il porto di Lido, infatti, secondo quanto si apprende, non presenterebbe le caratteristiche tecniche per consentire l’approdo.